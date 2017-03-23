



В Черновцах рыбак поймал в озере боевую гранату - 23.03.2017 14:35

На одном из озер на улице Комарова в Черновцах рыбак получил весьма опасный улов.

На удочку попался взрывоопасный предмет, напоминающий по внешнему виду гранату.

Мужчина немедленно обратился в полицию, сообщив о находке. Представители патрульной полиции отмечают, что на место прибыли взрывотехники. Было установлено, что рыбак достал вместо улова боевую гранату с учебным корпусом и боевым запалом "Ф-1".

Правоохранители напоминают - в случае обнаружения взрывоопасных предметов следует немедленно обратиться в службу спасения, и ни в коем случае не предпринимать попыток самостоятельно обезвредить подозрительный предмет.

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