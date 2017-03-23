



Ближайшие родственники освобождаются от налогов на наследство - 23.03.2017 13:36

В пресс-службе Президента Украины сообщают, что глава государства подписал закон об упрощении оформления наследства для ближайших родственников (закон №1910-VIII).

В сообщении отмечается, что доходы физических лиц от стоимости наследства освобождаются от налогообложения, и речь идет о наследстве, которая достается членам семьи второй степени родства от наследодателя. В эту категорию наследников входят родные братья и сестры, внуки, дед и бабка.

Стоит отметить, что ранее в соответствии с Налоговм кодексом Украины от налогообложения освобождались наследники только первой линии родства из семьи наследодателя. От необходимости осуществления оценки унаследованных предметов для налогообложения особождаются наследники первой и второй ступеней.

Для всех других получателей наследства сохраняется налог в размере 5%. На следующий день после опубликования данный закон вступает в силу, и будет применяться ко всем доходам в виде подарков или наследства, полученным с 1 января 2017 года.

Даже независимо от содержания завещания, на долю в наследстве могу претендовать граждане, поскольку в украинском законодательстве заложена такая норма. Указанный в завещании человек является главным наслеником. Однако нередки случаи, в которых с текстом завещания не соглащаются родственники умершего, котоыре решают затем оспорить завещание в суде.

Платиновая Буковина

Всі новини