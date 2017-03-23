С апреля в Черновцах дорожает вода- 23.03.2017 12:25
Национальная комиссия по государственному регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг провела 22 марта заседание, в ходе которого были утверждены изменения в постановление НКРЭКУ от 16 июня 2016 года №1141. Речь в постановлении идет о тарифах на централизованное водоснабжение и водоотвод для коммунального предприятия Черновцыводоканал.
Соответствующая новость была опубликована на сайте черновицкого предприятия.
Таким образом, согласно принятым изменениями, в Черновцах с апреля на 1 гривну за кубометр возрастет стоимость услуги водоснабжения и водоотвода.
Отметим, что в частном секторе тариф на сегоднящний день составляет 12,44 гривны, и такие же условия действуют для юридических лиц. Тариф для жителей многоэтажных домов составляет сейчас 13,64 гривны.
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