



С апреля в Черновцах дорожает вода - 23.03.2017 12:25

Национальная комиссия по государственному регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг провела 22 марта заседание, в ходе которого были утверждены изменения в постановление НКРЭКУ от 16 июня 2016 года №1141. Речь в постановлении идет о тарифах на централизованное водоснабжение и водоотвод для коммунального предприятия Черновцыводоканал.

Соответствующая новость была опубликована на сайте черновицкого предприятия.

Таким образом, согласно принятым изменениями, в Черновцах с апреля на 1 гривну за кубометр возрастет стоимость услуги водоснабжения и водоотвода.

Отметим, что в частном секторе тариф на сегоднящний день составляет 12,44 гривны, и такие же условия действуют для юридических лиц. Тариф для жителей многоэтажных домов составляет сейчас 13,64 гривны.

Платиновая Буковина

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