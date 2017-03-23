Лучшие способы сохранить молодость кожи

- 23.03.2017 12:18
Лучшие способы сохранить молодость кожи

Остановить старение невозможно, равно как и остановит течение времени. Однако нам вполне по силам процессы старения замедлить, чтобы сохранить как можно лльше молодой и цветущий вид. Для этого предлагаем несколько полезных советов, которые помогут сохранить естественную красоту, причем, без огромных финансовых затрат.

Старение кожи происходит из-за влияния пищи, которую мы едим. Сладкое, а в особенности, сахар - ускоряет процесссы старения, поскольку под его влиянием в коже ослабляются функции коллагена. Кожа теряет былую упругость, в результате чего морщины могут появиться раньше положенного срока.

Кунжутное масло не является постоянным пунктом в рационе питания, однако использовать его можно также и в косметических целях. Омолаживающий эффект от использования кунжутного масла достигается за счет соедержащегося в нем антиоксидантоа - витамина Е. Масло из семян кунжута можно смело наносить на кожу тела и лица, а также на волосы, как и любое косметическое масло. Кунжутное масло позволят выровнять обмен веществ, избавить кожу от проявления стрессов, а также уучшить общее состояние кожи и волос. По данным некоторых источников, масло из семян кунжута даже укрепляет защиту организма от рака.

О пользе рыбьего жира мы наслышаны с детства. Полиненасыщенные жирные омега-3 кислоты содержатся в морской рыбе, но и рыбий жир также подойдет. Жирные кислоты в его составе позволяют избавиться от воспалительных процессов, укрепить сердечно-сосудистую систему, улучшить общее состояние волос и кожи, которые заметно выглядят здоровее и моложе.

Витамин С - один из лучших помощников в укреплении иммунитета. Под его воздействием витамин Е лучше усваивается организмом, а витамин Е в свою очередь делает действие аскорбиновой кислоты (витамина С) более эффективным. Функции антиоксиданта становятся мощнее. Помимо употребления витамина С, можно использовать кремы для кожи, в которых он содержится, либо жирорастворимые формы этого витамина.

Все знают о том, что физические упражнения полезны для здоровья, однако их не должно быть слишком много. Дело в том, что обмен веществ в клетках ускоряется по причине излишнего напряжения. Время жизни клеток сокращается, если им приходится адаптироваться к чрезмерным нагрузкам. Именно из-за постоянных тренировок, требующих серьезных усилий, профессиональные спортсмены имеют крепкое здоровье, однако внешне они на несколько лет выглядят старше своего возраста. Так что если спорт для вас - увлечение и способ держать свое тело в тонусе, не злоупотребляйте тренировками.

Платиновая Буковина

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