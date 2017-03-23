



На Буковине проходит фестиваль писанок - 23.03.2017 11:26

Одним из ярких символов украинского народа является такой элемент украинской культуры, как писанка. В ней в буквальном смысле закодированы элементы окружающей природы и мира, в писанке отображается мировоззрение, а также традиции прошлого.

Черновицкая областная госадминистрация информирует, что с целью сохранения и возрождения украинских народных традиций в области изготовления писанок, а также других традиционных пасхальных атрибутов декоративно-прикладного искусства, было решено инициировать проведение первого в Чреновицкой олбласти фестиваля-конкурса "Расцветай, писанка!".

Отмечается, что фестиваль проходит на Буковине среди общеобразовательных, внешкольных, а также профессионально-технических заведений Черновицкой области с 13 по 24 марта - в рамках первого этапа. первый этап подразумевает участие учебных заведений районов, городов области, территориальных общин на Буковине, а также заведений областного подчинения.



В период с 27 марта по 7 апреля конкурс будет проходить среди учебных заведений районов, городов и территориальных общин. В третьем этапе, который стартует с 20 апреля, будут принимать участие победители первого и второго этапов конкурса.

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