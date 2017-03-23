



На Русской в Черновцах сбили троих детей - 23.03.2017 10:21

В Черновцах 22 марта в утренние часы, примерно в 8:16 на улице Русской произошло страшное ДТП - под машину попали дети.

Автомобиль марки ВАЗ-2104 сбил троих детей - двоих мальчиков и девочку. У последней диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, а также ушиб левой голени. У одного из мальчиков - ушиб левого колена. Третий ребенок отделался ушибом мягких тканей левого бедра.

На место происшествия была вызвана скорая помощь, котоаря госпитализировала пострадавших в больницу.

Было установлено, что спровоцировавший ДТП водитель не был в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства аварии уточняются.

Платиновая Буковина, Черновцы

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