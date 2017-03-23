



На крупнейшем в Украине складе боеприпасов прогремел взрыв 23 03 2017 - 23.03.2017 09:52

В Харьковской области, в городе Балаклея в ночь на 23 марта на местной военной базе прогремел мощный взрыв, сообщают представители Министерства обороны. Стоит отметить, что на данной военной базе находится крупнейший в Украине склад боеприпасов.

В сообщении Минобороны отмечается, что пожар начался примерно в 2:45 на отдельных площадках базы вооружения в Балаклее. Для локализации и тушения пожара на место предпринимаются все необходимые мероприятия. Эвакуацию населения начали проводить в пятикилометровой зоне вокруг военной базы.

По словам главы Балаклейской районной государственной администрации Степана Масельского, на территории военной базы гремят взрывы. Эвакуация населения из пятикилометровой зоны вокруг базы практически завершена. По словам Масельского, он получил информацию о ЧП на военной базе примерно в 3 часа ночи.

О погибших либо пострадавших в результате пожара и взрывов пока не сообщается.

По состоянию на 7 часов утра в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины сообщили, что к мероприятиям по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия на военной базе в Балаклее были привлечены 250 человек личного состава, также были задействованы 50 единиц спецтехники. В готовность приведены средства и резервные силы харьковского региона. Также готовы команды саперов. Оперативная группа во главе с Мельчуцким О.Р., исполняющим обязанности главы ГСЧС, прибыла на место происшествия.

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