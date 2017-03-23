



Теракт в Лондоне 22 03 2017 - 23.03.2017 09:30

22 марта в Лондоне по нескольким десяткам людей неизвестный устроил стрельбу на Вестминстерском мосту. Обстрел привел к остановке работы палаты общин парламента Великобритании. После этого автомобиль осуществил наезд на пятерых человек. В результате террористического акта погибло пять человек, и еще сорок получили ранения.

Спустя некоторое время в тот же день возле здания парламента полицейские застрелили террориста.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила соболезнования семьям, родным и друзьям погиьбших в результате лондонского теракта. В то же время, несмотря на эту атаку, Лондон будет жить по-прежнему, и уровень террористической угозы повышен не будет. Мэй отметила, что все попытки террористов разрушить ценности свободны людей обречены на провал.

Власти Парижа приняли решение в знак памяти о жертвах теракта погасить огни на Эйфелевой башне. Министерство иностранных дел Украины проверяет данные, были ли в числе пострадавших граждане Украины.

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