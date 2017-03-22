Самойловой запретили въезжать в Украину - СБУ

- 22.03.2017 17:13
Самойловой запретили въезжать в Украину - СБУ

Служба безопасности Украины приняла решение касаемо российской исполнительницы Юлии Самойловой, которая намерена представить Россию на Евровидении-2017, которое состоится этой веснйо в Киеве. Так, согласно решению СБУ, артистке было решено запретить въезд на территорию Украины. 

С комментарием выступили представители Европейского вещательного союза. По их словам, они намерены переубедить украинскую сторону по данному вопросу.

В ЕВС отметили, что они с уважением относятся к законам принимающей страны, однако решение запретить въезд одной из участниц разочаровывает, ведь это противоречит ключевому понятию Евровидения - понятию инклюзивности и самому духу конкурса. Представители Европейского вещательного союза намерены продолжить диалог с украинскими властями, чтобы все исполнители смогли выступить в Киеве на 62-м конкурсе Евровидение.

Отметим, что ранее СБУ подготовила решение касаемо въезда Юлии Самойловой в Украину. По словам главы ведомства Василия Грицака, въезд в Украину этой артистки - неуместен, поскольку она не просто посещала Крым, нарушив тем самым украинское законодательство, но и озвучивает политические комментарии по поводу Украины и ее правительства, а также касаемо курса на евроатлантическую интеграцию.

В СБУ после того, как стал известен представитель от России, заявили, что данный выбор является сознателен и был сделан для того, чтобы спровоцировать украинскую сторону на реакцию. Сама Самойлова рассказывала о своем выступлении в Крыму, когда тот удже был аннексирован. Артистка отметила, что она выступала в Керчи, как обычно, потому ее удивило, что кого-то зацепило это событие.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: Евровидение 2017, Самойлова на Евровидение 2017, запрет Самойловой посещать Украину

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