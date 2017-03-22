Газ для населения дорожать не будет- 22.03.2017 14:31
До апреля 2018 года Кабинет Министров продлил возллагаемые на НАК Нафтогаз Украины специальные обязательства. Такие же обязательства, которые подразумевают возможность не поднимать для населения тарифы на газ, были возложены также и на другие субъекты рынка природного газа.
Кроме того, Министерство энергетики и угольной промышленности вместе с Минэкономразвития должны, в соответствии с поручением Кабмина, доработать с учетом предложений и замечаний Энергетического сообщеста документ.
Напомним, Министерство экономического развития и торговли Украины предложило продлить для Нафтогаза действие специальных обязательств по продаже природного газа населению на льготных условиях. Предполагалось, тчо данные спецобязательства будут действовать до 1 апреля 2018 года. Это позволит с апреля нынешнего года не повышать цены на газ.
Ранее заявление по поводу цен на газ для населения озвучивал Юрий Витренко, главный коммерческий директор Нафтогаза. По его словам, с 1 апреля 2017 года цены могут увеличиться на 40%. Чтобы этого избежать, требуется продлить срок действия спецобязательств.
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