Газ для населения дорожать не будет

- 22.03.2017 14:31
Газ для населения дорожать не будет

До апреля 2018 года Кабинет Министров продлил возллагаемые на НАК Нафтогаз Украины специальные обязательства. Такие же обязательства, которые подразумевают возможность не поднимать для населения тарифы на газ, были возложены также и на другие субъекты рынка природного газа.

Кроме того, Министерство энергетики и угольной промышленности вместе с Минэкономразвития должны, в соответствии с поручением Кабмина, доработать с учетом предложений и замечаний Энергетического сообщеста документ.

Напомним, Министерство экономического развития и торговли Украины предложило продлить для Нафтогаза действие специальных обязательств по продаже природного газа населению на льготных условиях. Предполагалось, тчо данные спецобязательства будут действовать до 1 апреля 2018 года. Это позволит с апреля нынешнего года не повышать цены на газ.

Ранее заявление по поводу цен на газ для населения озвучивал Юрий Витренко, главный коммерческий директор Нафтогаза. По его словам, с 1 апреля 2017 года цены могут увеличиться на 40%. Чтобы этого избежать, требуется продлить срок действия спецобязательств.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: цены на газ для населения, НАК Нафтогаз, цены на газ Украина 2017

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