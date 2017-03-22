РФ запретила денежные переводы в Украину

- 22.03.2017 13:07
РФ запретила денежные переводы в Украину

Госдума РФ приняла в среду, 22 марта, законопроект, согласно которому денежные переводы из России в Украину, осуществляемые с помощью иностранных платежных систем, запрещены.

Российский парламент отмечает, что с помощью нового законопроекта предполагается разобраться с негативными последствиями запрета работы в Украине российских платежных систем.

Отметим, что 15 марта по предложению Совета национальной безопасности и обороны Украины НБУ предполагалось ввести против пяти работающих в Украине финансовых учреждений РФ санкции. Данное распоряжение вступило в силу после утверждения президента Украины Петра Порошенко уже на следующий день. Среди российских банков, в отношении которых были применены ограничения, также числится и Сбербанк России. Даные санкции будут действовать один год.

Глава Сбербанка  Герман Греф 21 марта заявил, что из-за введенных санкций банк принял решение искать варианты, согласно которым можно будет покинуть украинский рынок. Разъяснений и комментариев на настоящий момент он давать пока не планирует, так как, по его словам, времени осталось слишком мало, и ситуацию он обсудит после того, как Сбербанк примет окончательное решение по данному вопросу.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: денежные переводы из РФ, переводы денежные в Украину

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