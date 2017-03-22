



Пожилая бельгийка собрала коллекцию из 20 тысяч игрушек - 22.03.2017 12:32

Пожалуй, самая большая коллекция мягких игрушек в Бельгии принадлежит 86-летней Катрин Блумен из Брюсселя. Не стоит исключать, что Катрин принадлежит рекордная для Европы коллекция игрушек.

Сначала женщина увлекалась колокольчиками, которые послужили основой для ее коллекции. После страсть коллекционирования перекинулась на другие вещи, в частности, плюшевых медведей, моделек из киндер-сюрпризова и открывашек, а также жругих вещей, которые можно отыскать на блошиных рынках.

Катрин отмечает, что она живет одна, и у нее не стало мужа и сына, а есть только огромная коллекция игрушек. Сейчас ввиду возраста женщина уже не может посещать блошиные рынки, чтобы расширять свою и без того многочисленную коллекцию.

Каждую неделю Мадам Блумен выделяет день для уборки, чтобы привести в порядок свой дом, напоминающий музей. При этом она переставляет с места на место игрушки, однако это делается строго в определенном порядке. Примерно в коллекции бельгийки - свыше 20 тысяч игрушек, однако их точное количество затрудняется сказать даже их обладательница. В то же время, количество игрушек породолжает расти, поскольку многие люди, узнав о хобби женщины, приносят ей различные игрушки, которые ранее планировалось выбросить.

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