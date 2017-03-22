Пожилая бельгийка собрала коллекцию из 20 тысяч игрушек

- 22.03.2017 12:32
Пожилая бельгийка собрала коллекцию из 20 тысяч игрушек

Пожалуй, самая большая коллекция мягких игрушек в Бельгии принадлежит 86-летней Катрин Блумен из Брюсселя. Не стоит исключать, что Катрин принадлежит рекордная для Европы коллекция игрушек.

Сначала женщина увлекалась колокольчиками, которые послужили основой для ее коллекции. После страсть коллекционирования перекинулась на другие вещи, в частности, плюшевых медведей, моделек из киндер-сюрпризова и открывашек, а также жругих вещей, которые можно отыскать на блошиных рынках.

Катрин отмечает, что она живет одна, и у нее не стало мужа и сына, а есть только огромная коллекция игрушек. Сейчас ввиду возраста женщина уже не может посещать блошиные рынки, чтобы расширять свою и без того многочисленную коллекцию.

Каждую неделю Мадам Блумен выделяет день для уборки, чтобы привести в порядок свой дом, напоминающий музей. При этом она переставляет с места на место игрушки, однако это делается строго в определенном порядке. Примерно в коллекции бельгийки - свыше 20 тысяч игрушек, однако их точное количество затрудняется сказать даже их обладательница. В то же время, количество игрушек породолжает расти, поскольку многие люди, узнав о хобби женщины, приносят ей различные игрушки, которые ранее планировалось выбросить.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: гигантская коллекция игрушек, самая большая коллекция мягких игрушек

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

В парке Шевченко аттракционы подорожают на 20% Вскоре в парке имени Шевченко в Черновцах откроются аттракционы, которых в парке насчитывается 42 экземпляра.
- 22.03.2017 17:25
Самойловой запретили въезжать в Украину - СБУ Служба безопасности Украины приняла решение касаемо российской исполнительницы Юлии Самойловой, которая намерена представить Россию
- 22.03.2017 17:13
Газ для населения дорожать не будет До апреля 2018 года Кабинет Министров продлил возллагаемые на НАК Нафтогаз Украины специальные обязательства. Такие же обязательства
- 22.03.2017 14:31
Боевики присваивают жилье под видом национализации Квартиры, хозяйственные постройки и дома на оккупированных территориях боевики на Донбассе планируют присвоить, чтобы расселять в них российских военных.
- 22.03.2017 13:33
РФ запретила денежные переводы в Украину Госдума РФ приняла в среду, 22 марта, законопроект, согласно которому денежные переводы из России в Украину, осуществляемые с помощью иностранных платежных
- 22.03.2017 13:07
Землю может уничтожить столкновение с Марсом Ученые пришли к мнению, что Солнечная система является хаотичной, а это может создать массу рисков и опасностей. К примеру, если планеты не будут
- 22.03.2017 11:46
В Иерусалиме отремонтировали часовню Гроба Господнего Часовня в Иерусалиме, располагающаяся над местом захоронения Христа в храме Гроба Господнего была отреставрирована. Торжественное открытие
- 22.03.2017 11:14
Лучшие продукты против стрессов Питание оказывает огромное влияние на состояние нашего здоровья, в том числе и психического. Так, для избавления от стрессов, как утверждают нутриционисты, отлично
- 22.03.2017 10:39
На Евровидение-2017 в Киеве покажут 3D-шоу Помимо основного шоу, для гостей Евровидения-2017 в Киеве готовят и другие развлечения. Так, в одной из трех локаций для фанатов в центре Киева предполагают
- 22.03.2017 10:23
На Буковине неизвестные начали ломать пограничный шлагбаум Государственная пограничная служба Украины сообщает, что на пропускном пункте Красноильск в Черновицкой облатси неизвестные лица предприняли п
- 22.03.2017 09:48

Всі новини