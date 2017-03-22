



Лучшие продукты против стрессов - 22.03.2017 10:39

Питание оказывает огромное влияние на состояние нашего здоровья, в том числе и психического. Так, для избавления от стрессов, как утверждают нутриционисты, отлично помогают жирные кислоты.

Чтобы снизить уровень стрессов, наилучшим продуктом считается жирная морская рыба. Это тунец и лосось, которые водятся в северных широтах. Польза такой рыбы состоит в содержащихся в ней омега-3 ненасыщенных жирны кислотах.

Фрукты и овощи, желательно ярких цветов, также помогают справляться с депрессией. Помимо витаминов и полезных веществ, которые благотворно влияют на наше здоровье, также играет свою роль и цветотерапия, ведь ученые неоднократно доказывали, что яркие цвета поднимают настроение.

Острая пища имеет особый вкус благодаря содержанию особых веществ, которые также способны устранять стрессы. Так, успокаивающим эффектом обладает присутствующий в остром перце капсаицин. Это вещество также стимулирует процесс синтеза эндорфинов - так называемых гормонов счастья, благодаря которым у нас гарантированно поднимается настроение.

Среди прочих продуктов, полезных в борьбе со стрессами, весьма эффективными являются бананы, морская капуста, сыр, а также орехи.

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