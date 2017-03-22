



На Буковине неизвестные начали ломать пограничный шлагбаум - 22.03.2017 09:48

Государственная пограничная служба Украины сообщает, что на пропускном пункте Красноильск в Черновицкой облатси неизвестные лица предприняли попытку демонтировать пограничный шлагбаум. Возгавлял группу неизвестных человек, заявивший, что он является активистом.

Пограничники отмечают, что нарушителям попытались помешать патриотически настроенные люди, которые пришли на помощзь пограничного отряда. В результате произошел конфликт, в ходе которого пострадал один человек.

Отмечается, что благодаря вмешательству пограничного отряда конфликт удалось погасить. Пострадавшему в результате потасовки первую медицинскую помощь оказал фельдшер отдела пограничной службы.

На место происшествия после этого прибыл глава Красноильского поселкового совета, а также Сторожинецкого райсовета, также прибыли представители Национальной полиции и Черновицкого офиса миссии ОБСЕ. На настоящий момент конфликт удалось устранить.

Напомним, возле населенного пункта Красноильск в рамках усиления пограничного режима на одной из ведущих к государственной границе дорог был установлен контрольный пост, оборудованный видеокамерами для фиксиции нарушений движения и шлагбаумом. Данное решение вызвало недовольство у некоторых людей, которые могут быть причастны к коррупции либо контрабанде.

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