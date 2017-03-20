



ВР поддержали закон о получении диплома младшего специалиста - 21.03.2017 13:26

За основу и в целом депутаты Верховной Рады проголосовали за законопроект №5240, который предусматривает внесение в закон "О высшем образовании" изменений по поводу ОКУ "младший специалист".

Свою подержку закону продемонстриовали 286 народных депутатов.

Даный законопроект подразумевает внесение изменений в раздел XV "Заключительные и переходные положения" закона "О высшем образовании", согласно чему высшие учебные заведения I-II уровней аккредитации получат возможность принимать на обучение для получения высшего образования абитуриентов по образовательно-квалификационному уровню "младший специалист".

Данный закон также предусматривает, что последний раз в Украине на младшего специалиста поступить в вуз можно будет в 2019 году.

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