



Робби Уильямс выразил желание выступить от РФ на Евровидении-2017 - 21.03.2017 12:47

В России на ток-шоу "Пусть говорят" прошла программа, посвященная конкурсантке на Евровидение-2017 Юлии Самойловой. На передачу прибыл известный британский певец Робби Уильямс.

На передаче Уильямс заявил, что был бы рад выступить на конкурсе от России. По его словам, он в восторге от Евровидения, потому был бы не против выступить на шоу и даже представить Россию.

Певец отметил, что от этого заявления его менеджер в шоке и наверняка схватился за голову. Уильямс отметил, что так Россия наверняка сможет победить. Британец также отметил, что прошлогоднее выступление Сергея Лазарева и оригинальный номер его весьма впечатлили.

На данное предложение сама Самойлова ответила с иронией, что она не против выступить в компании с Робби.

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