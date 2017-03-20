



Праздничные мероприятия в честь Ольги Кобылянской в Черновцах - 21.03.2017 12:25

По случаю 75-летия со дня смерти известной украинской писательницы Ольги Кобылянской в Черновцах состоится ряд праздничных мероприятий.

Торжественные события запланированы в Черновцах и области на 21 марта.

Сначала у памятнику писательницы на Театральной площади состоится возложение цветов, запланированное на 14:00. Уже в 14:30 состоится возложение цветов на могиле Кобылянской. Напомним, захоронение находится на территории историко-культурного заповедника "Кладбище на улице Зеленой".

В 15:00 в литературно-мемориальном музее Ольги Кобылянской начнется литературный вечер "Гостины у Кобылянской". Музей находится по адресу ул. Г.Димитрова, 5. Вход - свободный, приглашаются все желающие.

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