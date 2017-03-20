



Статины способствуют самоуничтожению раковых клеток - 21.03.2017 11:21

Особые вещества под названием статины содержатся в препаратах, используемых для снижения холестерина. По словам исследователей из Австрии, в лечении рака могут довольно эффективно проявить себя именно эти вещества.

Были проведены лабораторные исследования при участии Мартина Хоэнэггера и Кристофа Минихсдорфера, котоыре позволили установить, что в лечении онкологических заболеваний статины имеют огромный потенциал и эффективность. Самостоятельно, как было выяснено, статины не могут излечить рак, однако попадая на участок с раковыми клетками, они инициируют специальный механизм самоликвидации.

Результатами исследования ученые из Вены поделились в публикации в специализированном издании Melanoma Research. Исследователи утвреждают, что статины оказывают влияние на медиатор интерлейкин-6, который в свою очередь создает среду, в которой злокачественные образования погибают.

Медиатор интерлейкин-6 в иммунной системе выступает сигнальным элементом, медиатором при воспалительных процессах в оргнанизме. Под воздействием IL-6 на ранних стадиях развития уменьшается рост меланомы. А в связке со статинами интерлейкин-6 приводит к остановке развития раковых клеток и в дальнейшем к процессу их самоуничтожения.

Венские ученые продолжают вести работу в данном направлении, чтобы выяснить, как статины влияют на другие заболевания, и возможно ли их использование в качестве лекарств.

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