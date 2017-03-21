



Крестный ход 2017 в Черновцах 26 марта - 21.03.2017 10:29

В Черновцах 26 марта состоится Крестный ход. На данное мероприятия приглашеы представители всех конфессий, которые хотят принять участие в шествии.

Сообщает о Крестном ходе в Черновцах отец Валерий Сиротюк.

Участники Крестного хода начнут свой маршрут в 16:00. Идти будут с улицы Бетховена - от базилики Римо-католической церкви. Завершится шествие на улице Русской у Собора Успения Украинской Греко-католической церкви.

Платиновая Буковина, Черновцы

Всі новини