



Дополнительные поезда Укрзализныци на Пасху-2017 - 21.03.2017 09:51

Традиционно к праздничному периоду Укрзализныця вводит несколько дополнительных поездов, и пасхальные праздники в этом году не станут исключением. Вводятся шесть дополнительных поездов, и еще для трех составов увеличивается периодичность курсирования.

6 дополнительных поездов назначены на период с 13 по 18 апреля. Это составы из Киева в Харьков, Ковель, Львов и Днепр, поезд из Львова и Харькова в Ужгород.

Среди назначенных на пасхальные праздники поездов:

№ 191/192 сообщением Киев-Львов, с отправлением из обоих городов 14, 15 и 17 апреля.

№ 197/198 сообщение Киев-Ковель, с отправлением из обоих пунктов 15 и 17 апреля.

№ 179 сообщением Киев-Днепр, с отправлением из обоих населенных пунктов 15 и 17 апреля.

№ 185 сообщением Львов-Ужгород, с отправлением 14 апреля из обоих городов.

№ 235 сообщением Харьков-Ужгород с отправлением из Харькова 14 и 17 апреля.

Также дополнительно назначен поезд «Интерсити+" № 728/727 сообщением Киев-Харьков, с отправлением из Киева и Харькова 14 и 17 апреля.



Для следующих поездов назначены дополнительные рейсы:

№ 63/64 Днепр — Кривой Рог — Одесса, с отправлением 14, 16, 18 апреля из Днепра, в обратном направленииы 15, 17 апреля.

№ 136 Одесса — Черновцы, с отправлением из Одессы 14, 16, 18 апреля.

«Интерсити+" № 736 сообщением Киев — Запорожье, с отправлением из Киева и Запорожья 15 и 18 апреля.

Напомним, что по календарю государственных праздников, утвержденному прошлой осенью Кабинетом министров, украинцы будут отдыхать на Пасху вместе с праздничным днем 16 апреля также в понедельник, 17 апреля.

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