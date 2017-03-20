



Боевики ведут бои под Мариуполем 20 03 2017 - 20.03.2017 16:47

В зоне АТО на Мариупольском направлении в понедельник, 20 марта, существенно обострилась обстановка. Как сообщил спикер пресс-центра штаба антитеррористической операции Сергей Жмурко, в результате боевых действий погибло двое украинских военнослужащих.

Также на Мариупольском направлении было ранено семеро бойцов ВСУ.

В общей сложности по позициям украинской армии террористы выпустили 40 снарядов калибра 152 мм и 40 снарядов калибра 122 мм. Кроме того, террористы осуществили 65 выстрелов из установок Град.

Серьезные обстрелы под Мариуполем начались утром понедельника. Террористы используют для обстрелов ракетные системы залпового огня Град, танки. Удары наносят также по своим старым позициям. Больше всего обстрелов пришлось на населенный пункт Водяное.

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