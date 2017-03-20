В Дрездене можно заказать массаж питоном- 20.03.2017 16:24
В немецком городе Дрезден в парикамахерской под названием Haar Mode Team предлагаются уникальные услуги массажа. В этой расслабляющей процедуре используется живой питон.
Франк Долен, которому принадлежит салон, рассказывает, что такой метод массажа он узнал, побывав в Южной Африке. У Долена есть 13-летний королевский питон по кличко Монти, которого владелец решил устроить массажистом в салон.
В длину тело питона Монти - больше метра, а его масса составляет почти 2 с половиной килограмма. Тело питона идеально подходит для осуществления массажа, погалает Долен, поскольку оно состоится на 90% из мышц.
Однако записаться на массаж к питону не так уж и просто - необходимо заказывать услугу заранее. Франк отмечает, что в самом салоне нет места для террариума, потому если заказчику забронируют массаж с питоном, он попросту привозит Монти в парикмахерскую. Нельзя сказать, что в Дрездене мало кто интересуется таким необычным видом массажа, поскольку Долен привозит своего питомца в салон по меньшей мере дважды в неделю, а иногда даже чаще. Сеанс массажа шеи с помощью Монти в течение 30 минут обойдется в 35 евро.
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