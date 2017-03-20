В Черновцах сохранили название Жовтневому парку

- 20.03.2017 14:31
В Черновцах сохранили название Жовтневому парку

Парк Жовтневый в Черновцах вернул свое первоначальное название. В судебном порядке было решено отменить переименование парка Реформации. Об этом сообщила активистка Анна Дутчак, которая в социальных сетях поблагодарила всех, кто принял участие в процессе.

Отметим, что судебный иск о переименовании подавала Елена Кмита, глава наблюдательного совета парка.

2 марта в городском совете Черновцов состоялись общественные слушания по поводу переименования парка. Общественность пришла к решению оставить за парком старое название.

Напомним, что депутаты Черновицкого городского совета приняли решение 24 января сменить название парка, который вместо Жовтневого стал парком Реформации. Новое название предложил автор петиции Николай Гунько - в честь празднования 500-летия общественно-религиозного движения Реформации в Западной Европе.

 

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