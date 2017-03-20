Стивен Хокинг может совершить путешествие в космос- 20.03.2017 12:28
Выдающийся британский ученый-физик, автор многих книг Стивен Хокинг сможет отправиться в космос. Ученый поделился своими планами о полете в космос.
Отмечается, что физик-теоретик планирует оптравиться в космический полет на корабле Virgin Galactic - компании, принадлежащей британскому предпринимателю и миллиардеру сэру Ричарду Брэнсону.
По словам Хокинга, ранее он и не предполагал, что ему выпадет шанс отправиться в космический полет, однако Брэнсон обратился к нему с соответствующим предложением. По словам физика, он даже не задумывался и дал положительный ответ.
В недавнем интервью ученого спросили, что принесло ему наибольшую радость, и Хокинг ответил, что это трое его детей. А сейчас счастливым его делает новость о том, что он сможет отправиться в космический полет.
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