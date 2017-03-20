Самойловой разрешат участвовать в Евровидении- 20.03.2017 12:00
Представители российского Первого канала сообщают, что официальное подтверждение о том, что представительница РФ Юлия Самойлова сможет выступить на Евровидение-2017 в Киеве, поступило от украинской стороны еще в конце прошлой недели.
Таким образом, российская артистка сможет приехать в столицу Украины и принять участие в международном песенном конкурсе Евровидение-2017.
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Пока что со стороны Службы безопасности Украины официального подтверждения не поступало.
Стоит отметить, что после того, как Россия определилась с представителем на Евровидение, возник скандал. Выяснилось, что Юлия Самойлова посещала Крым уже во время того, как полуостров был аннексирован, и по сути, она нарушила законодательство Украины. Данные об артистке были размещены в базе данных сайта Миротворец.
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