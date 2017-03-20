На Буковине сокращается численность населения

- 20.03.2017 11:46
На Буковине сокращается численность населения

Департамент здравоохранения Черновицкой областной госадминистрации приводит статистические данные, согласно которым основные демографические показатели в области в течение нескольких лет демонстрировали различную динамику. Речь идет о таких показателяз, как естественный прирост населения, рождаемость и смертность.

Примерно на одном и том же уровне сохраняется уровень общей смертности населения в Черновицкой области, колебания отмечаются незначительные. В 2012 году в области показатель общей смертности составиол 12,5%, и 12,6% - в 2016 году. За последние пять лет на территории Буковины в 2015 году был зафиксирован наибольший уровень смертности, который составил 12,9%. По сравнению с показателями последних двух лет, статистика показывает, что в прошлом году уровень смертности снизился на 0,3%.

Тем не менее, населения Черновицкой области продолжает сокращаться. Дело в том, что в плане рождаемости динамика не такая положительная. В 2016 году по сравнению с предыдущим уровень рождаемости снизился на 0,6% и составил 11,2%. Тенденция к сокращению рождаемости в последнее время фиксируется не только на Буковине, но и по всей территории Украины. Спад уровня рождаемости в западных областях менее заметен, так как здесь традиционно уровень рождаемости выше на 1-1,5%. И это же касается и Черновицкой области.

Снижение уровня рождаемости наряду с относитетльно стабильными показателями смертности в комплексе дают отрицательный естественный прирост населения Буковины.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: население Буковины, численность населения Черновицкой области

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