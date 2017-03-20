Украина - лидер по IT-фрилансу в Восточной Европе

- 20.03.2017 10:25
Украина - лидер по IT-фрилансу в Восточной Европе

На рынке IT-услуг доля Украины увеличилась на 7%, по итогам анализа крупнейших бирж фрилансеров. Таким образом, Украине удалось опередить Россию, которая была ближайшим конкурентом. На рынке IT-фриланса Украина возглавила рейтинг Восточной Европы впервые за три года. В то же время, часовые ставки оплаты у Украины остаются ниже, чем у Польши и РФ.

Доли на рынке IT-услуг у Польши, Болгарии и Беларуси снизились - потери в рейтьах составили от 9 до 12%. В России темпы роста фрилансеров замедлились. При этом, у польских и российских фрилансеров в сфере IT ставка составляет порядка 25 долларов в час, в то время как украинские айтишники зарабатывают в час меньше 20 долларов.

Среди разработчиков на фрилансе самой распространенной специальностью является HTML+CSS. РНР находится на втором месте, а третье место - за javascript.

На рынке IT-фриланса практически половина заказов в Восточную Европу поступает из США. Второе место - примерно 15% заказов приходится на Великобританию, а на третьем месте числитя Австралия. В Швеции заказы за IT оплачиваются наиболее щедро, однако таких заказов насчитывается около 2% от общего числа. Заказы из Швеции оплачиваются из рассчета свыше 23 долларов в час. В США за час работы фрилансеру заплатят больше 20 долларов. Израиль платит наиболее скупо - от 16 до 17 долларов за час работы IT-фрилансера.

Часовые ставки закзачики из стран Европы и США существенно были снижены - примерно на 7-13%. Суммы до 1000 долларов приходятся на заказы из Польши - от 70% и из Сербии - до 90%.

Больше всего фрилансеров в сфере IT-разработок являются выпускниками пяти вузов, в которые вошли три украинских заведения, а именно КПУ, ХНУРЭ и Львовская политехника. Пятерка городов по количеству IT-фрилансеров - это Киев, Харьков, Запорожье, Москва и Минск.

Платиновая Буковина

Ключові слова: IT-фриланс Украина, айтишники Украина

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