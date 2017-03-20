Управление полиции в Ровно обстреляли из гранатомета

- 20.03.2017 09:49
Управление полиции в Ровно обстреляли из гранатомета

В пресс-службе полиции Ровенской области сообщают о стрельбе по управлению патрульной полиции из противотанкового гранатомета. Как стало известно, в результате обстрела было повреждено гаражное помещение.

Происшествие случилось в Ровно ночью понедельника, 20 марта, в 3 часа ночи.

Правоохранители провели осмотр административного здания патрульной  полиции и обнаружили на месте тубус от ручного противотанкового пулемета РПГ-22. Отмечается, что гаражный бокс, по которому был осуществлен выстрел, был переоборудован под тренажерный зал. К счастью, во время происшествия в зале никого не было, пострадавших нет.

В соответствии с частью 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство с применением огнестрельного оружия - было инициировано досудебное расследование. В Ровно были усилены меры обеспечения общественной безопасности и объявлен план "Перехват" с целью задержать преступников.

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Ключові слова: ручной противотанковый гранатомет, обстрел управления полиции в Ровно

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