В центре Черновцов задержали мужчину с наркотиками- 20.03.2017 09:25
На улице Ивана Франко в Черновцах полицейские заметили несколдьких мужчин, распивавших спиртные напитки. Сотрудники полиции напомнили нарушителям, что распивать алкоголь в общественных местах запрещено, и за это существует определенная ответственность.
Напомним, что ответственность за распитие спиртных напитков в общественных местах, кроме заведений общественного питания и торговли, предусматривает предупреждение и штраф в размере 1-5 необлагаемых налогом минимумов граждан.
Кроме того, патрульные провели поверхностную проверку одного из мужчин. При себе у него был обнаружен сверток с наркотическим веществом, а также специальное приспособление, предназначненое для употребления наркотика.
На место происшествия полицейские вызвали следователей.
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