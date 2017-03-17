



Транспортное кольцо на проспекте Независимости уже разбирают - 17.03.2017 14:57

В Черновцах на перекрестке проспекта Независимости и улицы Небесной Сотни 17 марта с 12:00 стартовал эксперимент по созданию транспортного кольца. На месте было обустроено кольцо для кругового движенияя.

Кроме того, на месте находились также патрульные полицейские, которые следили за ситуацией, поясняли новую транспортную развязку водителям. Регулировка светофорами пока что не работает - на время эксперимента их перевели в режим мигающего желтого цвета.

Предполагалось, что эксперимент по созданию кольца на пересечении проспекта и улицы Небесной сотни запланирован на срок до двух недель. Если за это время кольцевая развязка покажет себя с успешной стороны, кольцо будет обустроено на постоянной основе.



Как сообщают очевидцы, несмотря на то, что начало эксперимента было запланировано на 12:00, когда движение на указанном участке не самое интенсивное, в районе перекрестка быстро образовались пробки. Несмотря на работы инспекторов полиции и пояснения, водители не могли понять, как ехать. Решение создать транспортное кольцо было на перекрестке было признано неудачным, и кольцо разберут в течение нескольких часов.

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