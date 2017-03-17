



17 марта заканчивается регистрация на ЗНО 2017 - 17.03.2017 13:51

Регистрация для участия в ЗНО 2017 - внешнем независимом оценивании знаний - завершается сегодня, 17 марта, как информируют в пресс-службе Украинского центра оценивания качества образования.

Сегодня у желающих сдать тестирование по выбранным предметам еще есть возможность подать документы.

Ранее сообщалось, тчо по состоянию на 14 марта 181 732 человека прошли процедуру регистрации для участия в ЗНО 2017. Наибольшее количество желающих пройти тестирование зарегистрировалось в Днепропетровской области. Количество желающих здесь составило 15 991 человек. Далее по количеству регистраций идут Киев - 13 456 участников, 13 349 участников в Харьковской области, 12 162 и 11 492 участника соответственно в Львовской и Одесской областях.

Традиционно большинство желающих подают документы на регистрацию для участия в ЗНО по украинскому языку и литературе, так как этот предмет обязательный для всех выпускников, ведь его вписывают в аттестат как результат ДПА - государственной итоговой аттестации. Далее по популярности идет история Украины, которую планируют сдавать 137 228 человек. Желающих сдать ЗНО по математике оказалось 86 336 человек. В пятерку наиболее популярных в нынешнем году предметов для ЗНО оказались биология и английский язык - 66 459 и 64 478 желающих соответственно.

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