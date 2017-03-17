Китаец подарил своей невесте огромный метеорит

- 17.03.2017 13:25
Китаец подарил своей невесте огромный метеорит

В китайском городе Урумчи местный житель сделал своей подруге предложение руки и сердца и презентовал ей камень массой 33 тонны. Как выяснилось, данный камень покупал как настоящий метеорит.

Необычно большой подарок был куплен за довольно круглую сумму - миллион юаней, что в пересчете составляет порядка 159 тысяч долларов США.

Жених сначала обещал своей избраннице подарить квартиру, однако с покупкой жилья у него как-то не сложилось. Как стало известно, такой нестандартный презент мужчина выбрал неспроста. В прошлом году вместе с подругой он побывал на космической выставке, где отметил, что ей очень понравился огромный "метеорит".

Кроме того, немалую сумму пришлось выложить за доставку камня, поскольку он прибыл из города Кишгар, который находится на расстоянии 1461 километр от Урумчи. Привезенный камень спрятали под подарочным покрывалом, также лепестками роз было вложено сердце, и в такой романтичной обстановке мужчина в присутствии своих друзей сделал своей девушке предложение. 

Интересно, что девушку такой подарок не особенно впечатлил. Однако выйти замуж она все же согласилась.

Платиновая Буковина

Ключові слова: свадебный подарок метеорит, 33-тонный камень в подарок

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