СБУ не решила вопрос с допуском Самойловой на Евровидение

- 17.03.2017 12:11
СБУ не решила вопрос с допуском Самойловой на Евровидение

Все 43 страны, которые принимают участие в нынешнем году в конкурсе Евровидение, который состоится в Киеве, уже назвали своих представителей. От России на конкурс отправится молодая певица Юлия Самойлова, участница и лауреат многочисленных конкурсов и фестивалей, инвалид с детства.

Само решение отправить о России исполнителя с ограниченными физическими возможностями вызвало у обществнености серьезный резонанс, поскольку многие видят в таком шаге политический подтекст. Однако с Самойловой связан еще один момент - ее могут не впустить на территорию Украины из-за нарушений закона.

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В 2015 году она выступала в Крыму, в городе Керчь, когда остров уже был незаконно аннексирован Россией. По сути, артистка нарушила установленный порядок при пересечении границы полуострова. По словам представителей Европейского вещательного союза, ситуацию с российской певицей Украина должна решить самостоятельно. ЕВС выступили с заявлением, что они поддерживают и понимают законодательство Украины, и в то же время выразили надежду на то, что все делегации от стран-участниц смогут приехать на конкурс и выступить.

Вопрос об этом в Службе безопасности Украины пока что не решен, как сообщил глава ведомства Василий Грицак. Для принятия решения, по его словам, есть еще достаточно времени.

Платиновая Буковина

Ключові слова: евровидение 2017 Самойлова, участие Юлии Самойловой в Евровидении 2017, Евровидение и СБУ

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