



Хирурги будут управлять операцией с помощью перчатки-экзоскелета - 17.03.2017 11:30

Операции с помощью роботов в современной медицине проводятся уже около 10 лет, причем, довольно успешно. Процесс управления манипулятором осуществляется хирургом с помощью различных приспособлений, к примеру, ручек, тачпадов, джойстиков. Однако в Бристоке, в университете Западной Англии решили пойти дальше и разработать для хирургов специальный экзоскелет.

Экзоскелет представлен в формате перчатки, и его следует надевать на руку. Данное устройство позволяет осуществлят управление хирургическим захватом. Однако есть еще один важный момент - экзоскелет предоставляет обратную тактильную связь. Иными словами, во время операции хирург сможет ощущать силу нажатия. Дополнением к данной системе с обратной тактильной связью станут "умные" очки, которые позволят врачу увидеть все, что происходит внутри тела пациента во время операции.

Датчики движения пальцев будут восприниматься экзоскелетом-перчаткой и будут передаваться роботу. Чтобы хирург во избежания ошибки выполнял только привычные и естественные движения, интерфейс также должен быть приближен к максимально естественным условиям. Один из разработчиков Бристольской лаборатории робототехники Саниа Дограмаджи отметил, что работа хирурга во время операции с помощь экзоскелета будет практические такой же, как и при проведении обычной открытой операции.

Для хирурга работа руками гораздо удобнее, чем управление роботом с помощью различных приспособлений. Открытая операция, отметим, предполагает создание достаточно больших надрезов, чтобы хирург смог видеть все органы и проводить необходимые действия. При использовании робота нет необходимости делать большие надрезы и сильно повреждать кожу.В плане защиты от инфекции и потери крови такая операция гораздо безопаснее. Потому использование экзоскелета с тактильной обратной связью будет безопасным, комфортным для пациента и врача. Прототип данной системы уеже создан в лаборатории, и ее сейчас тестируют и совершенствуют при участию хирургов.

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