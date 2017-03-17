Когда в Украине переводят часы на летнее время 2017- 17.03.2017 11:13
26 марта, которое станет посленим воскресеньем в этом месяце, укранцы переведут часы на летнее время.
Перевод часов на летнее сезонное время осуществляется в нашей стране в 3 часа с субботы на последнее воскресенье марта. Часы переводятся на час вперед относительно принятого в часовом поясе времени.
Переход на сезонное время обычно сопровождается у людей ухудшением самочувствия, поскольку приходится подстраиваться под новое время пробуждения и отхода ко сну. Биоритмы организма человека сбиваются, и отсюда могут возникать некоторые проблемы со здоровьем.
Чтобы таких проблем не возникало, врачи реконмендуют заранее готовить свой организм к переводу времени. Для этого в течение 2-3 недель перед переводом часов стоит налегать на свежие фрукты и овощи, а также стараться раньше ложиться спать и раньше просыпаться, чтобы заранее скорректировать свои биочасы в соответствии с летним временекм.
Традиция переводить часы на сезонное время появилась с 1981 года, и связана она с экономией электроэнергии. В 2012 году Верховная Рада Украины объявила, что осенью этого года будет осуществлен последний перевод часов на сезонное время, после чего Украина останется в втором часовом поясе. Впрочем, потом это решение не поддержали, и традиция переводить время продолжилась. осенью при переходе на зимнее время стрелки часов, как правило, переводятся на час назад.
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