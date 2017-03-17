Презентация нового iPad Pro состоится на следующей неделе

- 17.03.2017 10:57
Презентация нового iPad Pro состоится на следующей неделе

В нынешнем году предполагается запуск трех новых моделей планшета iPad Pro от Apple. Речь идет об устройствах с диагональю 9,7, 10,5 и 12,9 дюймов. Недавно стало известно, что презентация двух последних новинок состоится несколько позднее, в то время как iPad Pro с 9,7-дюймовым экраном представят, вполне возможно, уже на будущей неделе.

Новый планшет, согласно имеющейся информации, получит новый чип Apple A10X, а объем оперативной памяти у новинки также будет больше, если сравнивать с уже имеющимися в продаже моделями iPad.

Что касается дизайна, то предположительно во внешнем оформлении гаджет изменний не получит. Впрочем, обновления начинки, к примеру, камеры, исключать не стоит.

Уже имеющиеся iPad Prо и второепоколение моделей будут продаваться вместе. Однако имеющиеся на сегодняшний модели, согласно прогнозам, компания Apple снизит цены.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: iPad Pro 2 презентация, новые iPad Pro

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