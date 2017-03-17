



В США полицейский застрелил украинца - 17.03.2017 10:37

В городе Шарлот, Северная Каролина, произошел инцидент, в результате которого полицейские застрелили 25-летнего гражданина Украины Ярослава Мосиюка. Как стало известно, местные правоохранители инициировали внутреннее расследование.

Соседка Шамика стала свидетельницей гибели Ярослава. По ее словам, он был добрым и отзывчивым парнем, который помогал по хозяйству. Женщина отметила, что она находился на улице с ружьем в руках и заявлял, что готов покончить с собой. При этом, он никому не угрожал. По словам американки, парню не дали никаких шансов, выстрелив ему в спину, хотя полицеские утверждали, что выстрел был осуществлен в грудь. В то же время, представители правоохранительных органов утверждают, что патрульный, пристреливший парня, следовал инструкции, но внутреннее расследование по факту применения им оружия все же стартовало.

По словам другого соседа Мосиюков,Тайрона, у Ярослава были проблемы с психическим здоровьем. Его эмоциональтное состояние ухудшилось после того, как он перестал пить лекарства. Возможно, у него случилось обострение, и он с ружьем вышел на улицу. Полицейские выстрелили в него, так как он навел на них оружие, что было расценено ими как угроза.

Частью внтреннего расследования является запись с видеорегистратора. Однако прессе такую информацию полиция не предоставила. патрульный, стрелявший в украинца - Брайан Волш, был отстранен от выполнения обязанности. При этом, полицейские, у которых достаточно большой опыт работы, не на камеру отмечают, что в США достаточно распространено такое явление, как суицид с помощью полиции, который и мог имет место в данном случае. Многие люди решают покончить с собой, однако если собраться с силами они не могут, то убийство они возлагают на другого человека. Проще всего спровоцировать полицейского. Дело в том, что у сотрудников полиции есть разрешение стрелять на поражение, если человек ставит под угрозу жизнь офицера либо жизнь других людей.

По словам Джеффа Джанероне который является тренером по смециальным программам для правоохранительных органов, большинство полицейских научено распознавать, когда человек требует помощи, но не может о ней сказать, и когда может иметь место суицид с помощью полицейского.

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