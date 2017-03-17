Подробности стрельбы в школе Грасса 16 03 2017- 17.03.2017 09:59
Появились некоторые данные касаемо стрельбы во французском лицее, в результате которого пострадало несколько человек.
Местное издание Monde сообщает, что устроивший стрельбу 17-летний школьник увлекался историями и видео о стрельбе в учебных заведениях. Стоит отметить, то у него даже были свои кумиры, среди которых - устроивщие в 1999 году в школе города Колумбина настоящую резню Дилан Клиболд и Эрик Харрис.
Полицейские отмечают, что свои увлечения подросток особенно не скрывал. У него есть аккаунты в различных социальных сетях, которые тематически оформлены и стилизированы. У него в профилях сохранены различные видео с подробностями событий в Колумбине. Также среди сохраненных материалов - песня рэпера Ил Билла The Anatomy of a School Shooting, в которой рассказывается о событиях этой стрельбы с точки зрения самих нападавших.
Напомним, вчера во французском городе Грасс в одной из школ 17-летний подросток устроил стрельбу. У молодого человека при себе была винтовка и несколько пистолетов, а также другое оружие. В результате стрельбы по меньшей мере трое людей были травмированы и госпитализированы в медучреждения.
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