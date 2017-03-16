ДТП на Сторожинеччине 16 03 2017- 17.03.2017 09:38
В Сторожинецком районе Черновицкой области в четверг, 16 марта, произошла авария. С дороги слетел автомобиль марки Ауди.
Происшествие случилось в селе Буденец. Автомобиль слетел с проезжей части.
Аварийная ситуация произошла по вине водителя, которій не смог справиться с управлением транспортного средства. В результате авто несколько раз перевернулось.
К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. Отмечается. что вводитель был трезвым.
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