



ДТП на Сторожинеччине 16 03 2017 - 17.03.2017 09:38

В Сторожинецком районе Черновицкой области в четверг, 16 марта, произошла авария. С дороги слетел автомобиль марки Ауди.

Происшествие случилось в селе Буденец. Автомобиль слетел с проезжей части.

Аварийная ситуация произошла по вине водителя, которій не смог справиться с управлением транспортного средства. В результате авто несколько раз перевернулось.

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. Отмечается. что вводитель был трезвым.

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