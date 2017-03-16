Материалы дела Украины против РФ с Гаагском суде собрали более 800 томов

- 17.03.2017 09:20
Материалы дела Украины против РФ с Гаагском суде собрали более 800 томов

Накануне, 16 марта, состоялась встреча президента Украины Петра Порошенко с главом ВИД Павлом Климкиным, представителем Украины в Международном суде ООН Еленой Зеркаль, генпрокурором Юрием Луценко, главой СБУ Василием Грицаком, министром юстиции Павлом Петренко. Данные переговоры касались иска Украины против РФ в Гаагском суде, поднимались вопросы дальнейших действий в рамках данного дела.

По заявлению генпрокурора Украины Юрия Луценко, которое он сделал на встрече с президентом, в деле "Украина против России" в международном суде ООН насчитывается порядка 800 томов материалов. При этом, из них около 300 томов имеют отметку "секретно" и "совершенно секретно".

В целом, стало известно, что во время подготовки материалов было опрошено 1400 потерпевших лиц. Также в опроса приняли участие 2000 свидетелей. В общей сложности было собрано 100 000 единиц вещественных доказательств, а также было осуществлено 1800 судэкспертиз. Среди доказательств имеются образцы оружия, а также военной техники, произведенные РФ, которые были захвачены бойцами АТО во время боев.

Кроме того, по словам главы Генпрокуратуры, ведомство подготовило обвинительные акты. Их уже предоставили главам боевиков и направили в суд. В рамках заочного суда над террористами и изменниками украинского народа подготовлены сотни представлений. 

 

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Ключові слова: суд украина против рф

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