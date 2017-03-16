



Какие продукты исчезнут из-за изменений климата - 16.03.2017 14:08

Проблемы изменений климата, в частности, глобальное потепление, приводит к необратимым изменениям экосистемы Земли. Из-за этого некоторые продукты питания могут вовсе исчезнуть.

На втиноградники погодные изменения оказывают серьезное влияние. Из-за слишком высоких температур виногра созревает раньше, онако для виноделия такой продукт не особенно пригоден, так как за короткое время виноград не набирает необходимые качества и вкус. Климатологи утверждают, что на 80% может снизиться производство вина уже спустя два десятка лет.

Мед тоже может оказаться совсем скоро под вопросом. Пчелы в недавних пор по нустановленным причинам решают покинут улей, после чего не возвращаются назад. Происходит так называемое разрушение пчелиной колонии. При сохранении подобной тенденции через 20 лет пчелы могут совсем исчезнуть, а вместе с ними - и мед.

Авокадо может исчезнуть из-за того, что в районах произрастания этого плода все чаще наблюдаются засухи, в то время, как авокадо нуждается в обильном поливе.

Интенсивный вылов рыбы снижает популяцию морских жителей. Если человечество не займется вопросом сохранения рыбы, ее количество продолжит уменьшаться вплоть до полного уничтожения. Кроме того, мидии и другие моллюски могут исчезнуть из-за того, что в морской воде снижается концентрация солей.

Глобальное потепление сказывается также и на качестве хмеля, используемого в производстве пива. При снижении содержания альфа-кислот в данном продукте и вкус самого пива будет меняться. причем, чем теплее будет климат, тем меньше пиво будет по вкусу похожим на пиво.

Примерно к 2050 году в два раза сократится производство кофе, а полностью кофейные плантации могут исчезнуть с лица земли уже к 2080 году. Чем сильнее меняется климат, тем жарче становится, из-за чего кофе больше грозят грибковые заболевания. Эта же укроза нависла также над бананами.

Засуха наносит серьезный удар по деревьям какао, которые не успевают расти из-за недостатка сладости. Это означает, что в будущем сладкоежки рискуют остаться без шоколада.

Зимние сезоны из-за глобального потепления сокращаются, что вредит кленам. В результате сокращается производство сока, а вместе с ним - кленового сиропа.

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