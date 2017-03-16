



Снятый на Буковине фильм покажут на кинофестивалях в Болгарии и Австрии - 16.03.2017 12:27

Созданый при поддежке Госкино Украины фильм "Гнездо горлицы" режиссера Тараса Ткаченко, снятый на Буковине, примет участие в международном кинофестивале Burgas International Film Festival.

Отметим, фестиваль пройдет в Болгарии, в городе Бургас в культурном центре «Sea Casino» и на сцене под открытым небом «The Snail» с 22 по 29 июля. Международный кинофестиваль в Бургасе проводится с целью презентовать художественные и документальные фильмы, а также ознакомить зрителя с современным кино стран Черноморского бассейна, к которым относится Болгария, Украина, Россия, румыния, Молдова, Армения, Грузия, Греция и Турция.

Фестиваль призван продемонстрировать современные тенденции в кино и привести к межкультурному диалогу.

Что касается "Гнезда горлицы", то Тарас Ткаченко перед фестивалем в Бургасе отправится в Вену на LET'S CEE Film Festival, который состоится 25-26 марта.

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