



Реку в Новой Зеландии признали живым существом - 16.03.2017 12:11

В Новой Зеландии в результате длительного судебного процесса племени маори удалось добиться предоставления юридических прав живого существа местной реке Уонгануи. Судебные тяжбы продолжались около 140 лет.

С обретением рекой нового статуса ее приравнивают к племени. Это означает, что теперь племя и реку считают единым целым, и причиненный реке ущерб будет рассматриваться как удар по представителям племени.

В маори такое решение объяснили тем, что представители племени считают, что река Уонгануи является их предком.

Таким образом, река Уонгануи - уникальная в своем роде, поскольку ни один водоем в мире еще не обретал статус живого существа в юридическом плане.

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