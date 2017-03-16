Реку в Новой Зеландии признали живым существом- 16.03.2017 12:11
В Новой Зеландии в результате длительного судебного процесса племени маори удалось добиться предоставления юридических прав живого существа местной реке Уонгануи. Судебные тяжбы продолжались около 140 лет.
С обретением рекой нового статуса ее приравнивают к племени. Это означает, что теперь племя и реку считают единым целым, и причиненный реке ущерб будет рассматриваться как удар по представителям племени.
В маори такое решение объяснили тем, что представители племени считают, что река Уонгануи является их предком.
Таким образом, река Уонгануи - уникальная в своем роде, поскольку ни один водоем в мире еще не обретал статус живого существа в юридическом плане.
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