Ученые определили лучшее время для пробуждения

- 16.03.2017 11:36
Ученые определили лучшее время для пробуждения

Ранний подъем действует на людей по-разному. Так называемые жаворонки просыпаются рано утром легко и бодро, а у людей с иными биоритмами - сов - могут возникнуть трудности с ранним пробуждением. Так, ученые подсчитали, что оптимальное время для пробуждения находится во временном промежутке между 6:00 и 8:00.

Пик производства гормонов приходится именно на это время, в частности, это касается и половых гормонов, исходя из чего, ученые утверждают, что интимные контакты лучше всего переносить на утро. Кроме того, в указанный отрезок времени просыпается пищеварительная система, потому пища на завтрак усваивается лучше.

Слишком раннее пробуждение - в 4-5 часов утра - грозит различными проблемами с сердцем и сосудами, и научно доказано, что на это время приходится достаточно большое количество инсультов, инфарктов, а также приступов астмы. По сравнению с городскими жителями, у жителей сел средний возраст и уровень здоровья зачастую гораздо ниже. Не в последнюю очередь на то оказывает влияние тот факт, что сельские жители встают очень рано - до 6 часов, чтобы успеть переделать дела по хозяйству до обеда.

Время года также вносит свои коррективы во время пробуждения. Если летом солнце встает раньше, то оптимальнее будет вставать чуть раньше обычного, а зимой - немного позже. 

Серьезное внимание стоит уделять не только времени пробуждения, но и продолжительности сна в целом. Длительность сна не должна быть меньше 8 часов, вне зависимости от хронотипа. Биологические часы человека можно настроить, приучив организм засыпать и просыпаться в одно и то же время. Проблемы со сном, недосыпания, бессонница могут в дальнейшем спровоцировать проблемы с нервной системой и другими системами организма человека. Обратите внимание на распорядок своего дня, режим, гигиену сна и так далее. Важно, чтобы после пробуждения вы ощущали себя отдохнувшим. Это самый главный сигнал того, что сна вам достаточно.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: утреннее пробуждение, биоритмы человека, здоровый сон

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