



В Украине снизят количество субсидий до 2018 года - 16.03.2017 11:21

Количество субсидиантов в Украине в 2018 году, планируется уменьшить. Так, с мая нынешнего года предполагается снижение социальных норм потребления газа, электроэнергии и тепла. Субсидия в настоящий момент покрывает 330 кубометров газа, предназначенных на отопление жилья площадью 60 квадратных метров. Данную норму предполагается уменьшить на 30 кубометров газа. Если потребление по факту останется таким же, доплата составит примерно 200 гривен.

В Кабинете министров уже появился проект постановления касаемо пересмотра тарифов. Без учета НДС стоимость газа будет составлять 4949 гривен. Также предполагается, что корректировка цен будет проводиться каждые 6 месяцев.

Министерстов регионального развития отмечает, что ввиду таких изменений кменьшится количество людей, получающих субсидии. Также окажет влияние и повышение заработной платы до размера 3200 гривен. Скажется также отмена льгот через выделения денежных компенсаций, то есть, монетизация.

Напомним, ранее в Минфине предлагали монетизировать субсидии для граждан Украины в соответствии с двумя вариантами. Первый предполагал выдачу всей суммы льготы субсидианту на руки. ЧТо касается второго сценария, то по нему предполагалось перечислять на специальную карту деньги, которые могли быть потрачены только на конкретные цели, то есть, на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства.

Платиновая Буковина

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