



На Евровидение 2017 продано более 23 тыс билетов - 16.03.2017 10:49

Организаторы евровидения-2017 в Украине информируют - по состоянию на 15 марта уже было продано порядка 23 тысяч билетов на конкурс. Общая сумма продаж билетов превышает 32 миллиона гривен, и все они уже перечислены в государственную казну.

Информацию об этом сообщили на заседании комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и инфомационной политики. Заметститель гендиректора Национаьной общественной телекомпании Укараины Павел Грица сообщил, сто в целом планируется получить за проданные билеты 44 миллиона гривен.



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Стоит отметить, что организационный комитет по подготовке Евровидения-2017 в Украины сделал заявление, что к проведению конкурса практически все готово. Это также подтвердили представители Европейского вещательного союза.

Напомним, что для проведения торжествненой церемонии открытия Евровидения 7 мая была выбрана площадь Конституции. Именно со двора Верховной Рады начнут свое торжественное шествие по красной дорожке делегации участников конкурса. Также примечательно, как сообщил креативный директор Евровидения-2017 Сергей Проскурня, красная дорожка будет рекордно длинной - ее протяженность составит 265 метров.

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