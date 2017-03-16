



Ислам станет самой распространенной религией в мире - 16.03.2017 10:24

Американский аналитический центр Pew Research Center опубликовал результаты исследования по распространению религий в мире. Как выяснилось, среди всех самой быстрорастущей религией является ислам. Уже к 2050 году количество мусульман приблизится к количеству христиан, а еще спустя несколько лет ислам вполне может стать самой многочисленной религией на планете.

Уже к 2050 году количество мусульман в Европе достигнет 10% от общего количества населения.

На сегодняшний день большая часть сторонников ислама проживает в Индонезии. Однако к 2050 году Индия станет самой насыщенной представителями ислама страной.

Что касается ислама на территориии США, то после христианства в этой стране мусульмане получат второе место по распространению религии. В данный момент после христианства в Штатах наиболее распространен иудаизм.

Количество атеистов в различных странах, как отмечают исследователи, к 2050 году сократится. Это же касается агностиков и людей, котоные не соотносят себя с каким-либо религиозным течениемю. В то же время, количество атеистов предположительно вырастет в отдельных западных странах. Что касается количества приверженцев буддизма, то их останется примерно столько же, сколько и прежден, в то время как количество иудеев и индуистов увеличится.

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