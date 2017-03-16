На Буковине задержали офицера-взяточника

- 16.03.2017 09:47
На Буковине задержали офицера-взяточника

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Черновицкой области, за взяточничество был задержан военнослужащий на Буковине. Было установлено, что он получил от участника АТО в период с октября 2016 по март 2017 года в общей сложости сумму в размере 650 долларов США. Неправомерное денежное вознаграждение предназначалось как рычаг влияния на комиссию МСЕК по предоставлению участнику АТО группы инвалидности.

В уголовном производстве по признакам преступления в соответствии с частью 1 статьи 14, части3 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины следственный отдел прокуратуры осуществил досудебное расследование. Правонаршуение классифицируется как получение неправомерной выгоды для себя либо третьего лица за влияние на принятие решения уполномоченным на  выполнение функций государства лицом.

Офицера задержали следователи прокуратуры совместно с сотрдниками Управления защиты экономики в Черновицкой области Департамента защиты экономики НП Украины 14 марта 2017 года. Задержание военнослужащего произошло после получения через его супругу части неправомерного вознаграждения в размере 400 долларов США. В соответствии с порядком, предусмотренным статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, военнослужащего задержали и отправили в следственный изолятор.

В настоящий момент понимается вопрос о сообщении ему о подозрении. Такж будет выбираться мера пресечения.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: взяточничество военные Украины, Буковина взятки

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