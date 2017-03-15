ЕС удивлены позицией Украины по поводу ОРДЛО

- 16.03.2017 09:21
ЕС удивлены позицией Украины по поводу ОРДЛО

Как сообщил глава представительства ЕС в Украине Хуг Мингарелли, решение о блокаде Донбасса противоречит предыдущей политике украинских властей, которую поддерживали в Евросоюзе. Теперь ЕС ожидает пояснений по сложившейся ситуации от Украины для формирования окончательной позиции.

Мингарелли отметил, что до этого Украина применяла в отношении Донбасса инклюзивный подход вместе с борьбой с контрабандой. Это позволяло решать гуманитарные проблемы населения оккупированных территорий и спообствовало экономической ситуации в регионе. ЕС полностью поддерживал подобный метод, потому их весьма удивило решение Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Глава представительства ЕС в Украине отметил, что стоит также принимать во внимание тот факт, что на сегодняшний день на Донбассе сложилась ситуация, которая кардинально отличается от событий нескольких недель назад. В особенности, Мингарелли отметил, что на оккупированных территориях произошел захват украинских предприятий.

Отметим, утром среды 15 марта президент Украины Петр Порошенко на открытии заседания СНБО предложил полностью прекратить транспортное сообщение с временно оккупированными территориями. Впрочем, гуманитарных грузов на территории Донбасса, а также перемещения гражданского транспорта это не коснется.

 

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Ключові слова: Хуг Мингарелли, позиция ЕС по ОРДЛО, блокада Донбасса

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