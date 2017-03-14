Красная дорожка на Евровидение-2017 будет рекордной- 15.03.2017 13:17
Евровидение-2017 станет интересным и необычным не только для Украины, которая во второй раз принимает конкурс, но и получит свои особенности. В частности, организаторы запланировали зафиксировать рекорд на Евровидении-2017 в Киеве.
Было решено обустроить красную дорожку на торжественной церемонии открытия конкурса в столице. Традиционная для открытия Евровидения красная дорожка будет рекордно длинной - ее длина составит 265 метров.
Так, торжественная церемония открытия конкурса начнется с прохождения по красной дорожке, которое стартует 7 мая в 17:00. Шествие по красной дорожке начнется с улицы Грушевского от здания Верховной Рады. Далее делегаты от 43 стран-участниц Евровидения проследуют мимо здания ВР. Маршрут красной дорожки, которая должна стать самой длинной в истории Евровидения, будет пролегать через площадь Конституции, напротив Мариинского дворца. Завершится шествие на смотровой площадке.
После красной дорожки предполагается, что участники делегаций отправятся в евроклуб на крышу конгресс-центра - так называемой вертолетной площадки экс-президента Януковича. Собственно, там и состоится церемония открытия, где представители 43 стран поднимут свои флаги.
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